قناة النهار تقبل استقالة ريهام سعيد وفتاة المول تستعين بصور فاضحة لريهام سعيد وتقول المعاملة بالمثل

قررت ادارة قناة النهار قبول استقالة الاعلامية الكبيرة ريهام سعيد بعد ان رفضت ريهام سعيد الامتثال للتحقيق المبرم من ادارة قناة النهار بعد كارثة فتاة المول والقضية المثيرة للجدل التى تداولها نشطاء التواصل الاجتماعى وشن هجوم كبير على قناة النهار وايضا مقاضاة القناة بعد ان نشرت ريهام سعيد مقدمة برنامج صبايا الخير صور للفتاة التى تم التحرش بها والمعروفة اعلاميا باسم فتاة المول .

وكتبت الاعلامية ريهام سعيد على صفحتها الشخصية وعلى صفحة برنامج صبايا الخير انها تعلن امام الجميع استقالتها من تقديم برنامج صبايا الخير وقناة النهار وبالتوفيق

فى حين آخر استعانة فتاة المول ببعض الصور للاعلامية ريهام سعيد وتصفها بالصور الفاضحة على حد قولها وذلك ردا على ما فعلتة ريهام سعيد بنشرها صورا دون علم الفتاة وتقول الفتاة ان صور ريهام سعيد لا تقل عن الصور التى عرضتها وتصفها بالخليعة بالرغم انها لم تضف جديد فالصور منتشرة على صفحات الانترنت وليست صور سرية ولكن هذا ما فعلتة وتقول انها لم تترك حقها وان لم ينصفها القضاء فستقوم بنشر الصور التى أتت اليها على حد قولها .

شبكةعيونالإخبارية

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