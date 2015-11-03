بالفيديو | فتاة سعودية تقلد توفيق عكاشة و أحلام و حصدت أكثر من 200 الف مشاهدة

ظاهرة الـ Smashup إشتهرت فى الفترة الماضية بشكل هيستيرى بين العديد من الشباب ، ليس فقط فى مصر ، بل وصل الأمر أيضًا إلى العديد من الدول العربية الأخرى.

الـ Dubsmash هو عبارة عن تطبيق على الهواتف الذكية ، و به عددًا من أصوات الفنانين و بعض المشاهير من الإعلاميين ، و يقوم المستخدم بتطبيق كلمات الشخصية داخل التطبيق مع نشر فيديو له.

قام بعمل العديد من الفيديوهات مجموعة كبيرة من الشباب و الفتيات ، و من ثم تم نشرها على مواقع التواصل الإجتماعى لمشاركة أصدقائهم هذه اللحظات المرحة.

ففى فيديو تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعى ، و موقع اليوتيوب لمشاهدة الفيديوهات ، قامت فتاة سعودية بعمل فيديو لها و تحميله على مواقع الإنترنت ، و هى تقوم بتقليد عددًا من الشخصيات الفنية ، و الشهيرة.

قامت الفتاة بتقليد مقطع للاعلامى توفيق عكاشة ، و مقطع أخر للمطربة الإماراتية أحلام ، و مقطع أخر لأجزاء من أفلام النجم الكوميدى محمد سعد.

لاقى هذا الفيديو نجاحًا كبيرة ، و حاز على نسبة عالية من المشاهدات ، و الإعجابات فى وقت قياسى صغير.

شاهد الفيديو على :

شبكةعيونالإخبارية

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