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كوكب الأرض يتعرض لهجوم من جسم غريب الشهر المقبل

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كوكب الأرض يتعرض لهجوم من جسم غريب الشهر المقبل كوكب الأرض يتعرض لهجوم من جسم غريب الشهر المقبل

قام العلماء برصد جسم غريب يقترب من كوكب الأرض وهي قطعة كبيرة من الحطام من الفضاء الخارجي ، كما أكد الباحثون علي العالم والفضاء الخارجي أن هذا الجسم الغريب سوف يصطدم بكوكب الأرض يوم 13 من شهر نوفمبر القادم .

بناء علي البحوث التي أجرتها الوكالات أنه تم رصد هذا الحطام الفظائي لأول مرة في 2013 ، مما جعل الباحثون يطلقوم علي هذا الحطام إسم ” WT1190F ” ، وقد تم إكتشاف هذا الحطام بالبرامج التي تستخدمها جامعة أريزونا ، يقوم هذا البرنامج بمسح السماء بأكملها .

يقوم هذا البرنامج أيضا برصد جميع الكواكب المتواجد عن قرب من كوكب الأرض ، وبحسب ما تم ذكره عن موقع ” Newsweek ” الأمريكي ، هذا الحطام من الأنواع النادرة ، لان جميع انواع الحطام المتواجد في الفضاء الخارجي عن كوكب الأرض والتي تشبهه عندما تقترب من كوكب الأرض تحترق قبل دخول الغلاف الجوي ، كما أكد أن هذا الجسم الغريب يقترب تجاه كوكب الأرض مباشرة .

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