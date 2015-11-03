كوكب الأرض يتعرض لهجوم من جسم غريب الشهر المقبل

قام العلماء برصد جسم غريب يقترب من كوكب الأرض وهي قطعة كبيرة من الحطام من الفضاء الخارجي ، كما أكد الباحثون علي العالم والفضاء الخارجي أن هذا الجسم الغريب سوف يصطدم بكوكب الأرض يوم 13 من شهر نوفمبر القادم .

بناء علي البحوث التي أجرتها الوكالات أنه تم رصد هذا الحطام الفظائي لأول مرة في 2013 ، مما جعل الباحثون يطلقوم علي هذا الحطام إسم ” WT1190F ” ، وقد تم إكتشاف هذا الحطام بالبرامج التي تستخدمها جامعة أريزونا ، يقوم هذا البرنامج بمسح السماء بأكملها .

يقوم هذا البرنامج أيضا برصد جميع الكواكب المتواجد عن قرب من كوكب الأرض ، وبحسب ما تم ذكره عن موقع ” Newsweek ” الأمريكي ، هذا الحطام من الأنواع النادرة ، لان جميع انواع الحطام المتواجد في الفضاء الخارجي عن كوكب الأرض والتي تشبهه عندما تقترب من كوكب الأرض تحترق قبل دخول الغلاف الجوي ، كما أكد أن هذا الجسم الغريب يقترب تجاه كوكب الأرض مباشرة .

شبكةعيونالإخبارية

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