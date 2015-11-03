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بالفيديو | طفلة عمرها 3 سنوات تراعى أمها التى لاتتحرك وتفعل مايفعله الكبار .

  • غرائب
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بالفيديو | طفلة عمرها 3 سنوات تراعى أمها التى لاتتحرك وتفعل مايفعله الكبار . بالفيديو | طفلة عمرها 3 سنوات تراعى أمها التى لاتتحرك وتفعل مايفعله الكبار .

عندما تمرض الأم يضيع الأولاد ولايستطيعون أن يقدموا لها ماقدمته لهم أثناء رعايتها لهم فى كل شىء حتى وأن كان لديها 5 أولاد وأكثر لأن الأم هى التى تستطيع أن تعتنى بعشرة أولاد ولكن عشرة أولاد لايستطيعون خدمة أمهم .

ولكن بر الوالدين هو الفيصل ورد الجميل للأم التى سهرت وربت نجد هنا فى هذه القصة طفلة عمرها 3 سنوات لاتفقه شىء تعتنى بأمها المريضة التى لاتتحرك رغم أنها لاتفقه شىء سوى اللعب مثل أى طفل فى عمرها .

ولكن هى تقوم بعمل الكبار تقوم بتنظيف أمها فى السرير وتأتى بالفوطة وتبلها وتمسح لها وجهها ويديها وتقوم الأم بقضاء الحاجة فى السرير فتضع لها شىء تفعل فيه وتنظفه وتأكلها فى فمها .

فهى بذلك عمرها يفوق العشرون عاما بهذه الطريقة فلها قرة وفهم ليس عند الكبار والأكثر هو رحمتها بأمها وبرها بها وعندما تبكى أمها لفقدان والديها وأن ليس لها أحد يساعدها فهى تقوم بمسح دموعها وتقول لها أنا من سيعتنى بك ياأمى قصة مؤثرة جدا وطفلة معجزة اللهم أجعلنا بارين بوالدينا .

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