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طريقة مبتكرة وحديثة للقضاء علي الحشرات الطائرة بإستخدام السكردون الحاجة إلي المبيدات الحشرية

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طريقة مبتكرة وحديثة للقضاء علي الحشرات الطائرة بإستخدام السكردون الحاجة إلي المبيدات الحشرية طريقة مبتكرة وحديثة للقضاء علي الحشرات الطائرة بإستخدام السكردون الحاجة إلي المبيدات الحشرية

بعد يوم طويل من العمل الشاق قد تشعر بإجهاد كبير وإرهاق شديد وتلك الحالة تستدعي بالتأكيد الحصول علي فترة من الراحة حتي تستعيد نشاطك وتركيزك من جديد ولا يوجد شئ يعكر صفوك آثناء النوم أكثر من التعرض إلي لدغات الناموس ولا شئ يخرجك من حالة الهدوء والإستجمام  سوي سماع صوت ذبابة تطن بجانب أذنك بلا توقف مما يدفعك إلي سرعة التصرف في الحال  للتخلص من تلك الحشرات المزعجة وبالتأكيد تلجأ إلي إستخدام المبيدات الحشرية للقضاء عليها

ولكن قد إكتشف العلماء أن لتلك المبيدات الحشرية أضرار لصحة الإنسان فمجرد إستنشاقها يعرض الإنسان لمخاطر صحية متعددة والتي من ضمنها الإلتهابات الحادة في الجهاز التنفسي والرئتين كما أن كثرة إستنشاق تلك المبيدات قد يؤدي إلي الإصابة بمرض الدرن لا قدر الله وجدير بالذكر أن إستنشاق تلك المبيدات الحشرية من قبل المرأة الحامل يعد خطرا كبيرا حيث يؤدي إستنشاق المرأة الحامل لتلك المبيدات الحشرية  إلي حدوث تشوهات للجنين

من أجل ذلك سوف نقدم لكم طريقة مبتكرة للقضاء علي الحشرات الطائرة بطريقة طبيعية وآمنة جدا بدون الحاجة إلي إستخدام المبيدات الحشرية التي تشكل خطرا كبيرا علي الصحة وتتمثل تلك الطريقة في الآتي-

نصف كوب من السكر

ملعقة من  الخميرة

زجاجة بلاستيكية مقطوعة من الجزء العلوي

والطريقة كالآتي-

أولا في وعاء نقوم بإضافة الخميرة إلي السكر ونقلب الخليط جيدا

نملأ الزجاجة بالماء حتي منتصفها

نضيف الخليط السابق إلي الزجاجة

نضع نصف الزجاجة اللعلوي مقلوبا داخل الزجاجة

ستقوم الحشرات الطائرة بالإندفاع ناحية الزجاجة والسقوط فيها ولن تسطيع الخروج وستموت في الحال وذلك بفضل الخميرة والسكر التي قامت بجذبها إلي الزجاجة

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