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بالصور أم تقتل أبنها بسبب الفيس بوك

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قصة مؤثرة جدا بطلتها ام مهملة تركت ابنها ليموت بينما هى تجلس تلعب وتلهو على الفيس بوك تعرفوا على قصة هذه الأم لنأخذ عبرة ونفهم ان أولادنا هم اهم حاجة فى حياتنا اهم حتى من العمل و الأموال .

تلقت الشرطة اتصال بوجود طفل عمره من سنتين الى ثلاث سنين غارق فى بركة بجانب المنزل جاءت الشرطة مسرعة كانت وقتها الأم اخذت بالها وعندما بدأت الشرطة فى التحقيقات المختلفة علمت ان الأم نصحت اكثر من مرة بردم هذه البركة ولكن لم سمع احد من الأهالى واكدت الأم انها خرجت من المنزل بعدما وقع ابنها فى البركة ب 8 أو 10 ثوانى ووجدته ميتا ولكن عندما حققت الشرطة علمت ان فى وقت وقوع الجريمة كانت الأم منشغلة بالفيس بوك وعلمت متأخره بموت الطفل فإذا كانت خرجت بعد 10 ثوانى مثلما قالت لم يمت الطفل ولكنها ارادة الله .

وقد حكم على الام بالسجن خمس سنوات ولكن موت طفلها بسببها هو اقصى عقوبة لمثل هذه الأم التى لا تستحق ان تعيش .

هذه القصة نشرتها مجلة المانية وسنعرض لكم صور الأم والطفل مثلما نشرتهم المجلة :

 

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