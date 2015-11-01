سعودي يطلق زوجته بعد يومين من الزواج بسبب أن عينها تجلب النحس

أقدم زوج سعودي على تطليق زوجته بعد يومين من زواجهما ,وبعد أن حصلت له بعض المواقف السيئة له أثناء قضائه شهر العسل مع زوجته ,والتي أقنعته بأن زوجته تجلب النحس بحسب موقع “الزاوية “وموقع ” أخبار اليوم “.

ومن المواقف التي جعلته يتأكد بأن زوجته تجلب النحس ,أنه عند دخوله هو وزجته إلى شقة في مدينة جدة لقضاء شهر العسل ,تفاجأ بسقوط ستارة معلقة لوحدها بدون أن يمسها أحد ,وبعد أن خرج هو وزجته لتناول العشاء في أحد المطاعم المحلية ,سقط النادل على الأرض عند تقديم العشاء لهما ,أما الحادث الأخير والذي على إثره اقتنع بأن عين زوجته تجلب النحس ,أنه عند رجوعهما للمنزل أمسك بزجاجة عطر ,وقال لزوجته بأن هذا العطر رائحته جميلة ,وبمجرد نطقه بهذه الكلمة سقطت زجاجة العطر فوراً وتحولت إلى أجزاء صغيرة.

وبعدها قرر فوراً تطليق زوجته ,وأخذها إلى منزل عائلتها بالقرب من الطائف في صباح اليوم التالي من زواجهما ,ليخبر أهلها بأنه طلقها ,وأنه تنازل عن كل ماقدمه لها من هدايا ومهر ,خوفاً من أن يغضبها وأن تصيبه عيناها بنحس.

شبكةعيونالإخبارية

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