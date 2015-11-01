بالفيديو : فهد يفاجئ المصليين داخل أحد المساجد فى السعودية

فى واقعة طريفة و لكنها حدثت بالفعل ،تفاجئ المصلون فى أحد المساجد فى السعودية بوجود فهد داخل المسجد ،و الطريف أنهم لم يخافوا من هذا الفهد ،حيث أن فى الخليج الأن يعتبر تربية الحيوانات المفترسة شيئا عاديا ،و يعبر عن مدى مظاهر الترف التى وصلت إلية هذه الدول ،و يقومون بعمل عمليات لأقتلاع أسنان الحيوانات المفترسة .

و يظهر فى الفيديو دخول المصليين من أجل أداء صلاة الظهر، و أثناء دخولهم تفاجئوا بوجود الفهد جالسا فى ساحة المسجد، فقام أحدهم بتصويرة و أثناء التصوير قال هذا الرجل ساخرا : ” والله فهد مؤمن شوف هرب من صاحبة ،و جية على المسجد” . و كان ذلك وسط ضحك المصليين، و عدم خوفهم من الفهد ،و الفهد أيضا لم يتحرك و بقى جالسا .

بعد فترة أتصل أحدهم بالطوارئ التى بدورها أرسلت دورية حماية الحيوان ،التى أستطاعت السيطرة على الموقف ،و القبض على الفهد ،و تم إبلاغ صاحبة من أجل إستلامة ،و فعلا قام بأستلامة بعد أن أمضى على بعض الضمانات

شبكةعيونالإخبارية

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