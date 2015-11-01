بعد شن حمله على ريهام سعيد للأطاحه بها ماسبيرو تشن حملة هجوم على أبوحفيظه وتطالب بوقف برنامجه

يبدو أن الدور قد أتى على أكرم حسنى الشهير ب ” سيد أبوحفيظه ” صاحب أشهر برنامج توك شو ” أسعد الله مسائكم ” الذى يعرض على قنوات الأم بى سى , فبعد الثوره التى اقيمت ضد ريهام سعيد لآخر حلقه لها والتى ادت الى التوقف المؤقت لبرنامجها قام العاملين بقطاع ماسبيرو بشن ” ثوره ” على برنامج أكرم حسنى بسبب محتوى الحلقه الأخير الذى سخر من التليفزيون المصرى وهو تلفزيون الشعب والدوله المصريه ولايقبل تماما بالمساس به والسخريه اذا كان يمر بكبوه فستزول ويعود إلى عهده المعروف منذ 55 عام وهو ملىء بالتراث والأشياء التى تتمناها العديد من القنوات الفضائيه الآن .

أقام العاملون بالتلفزيون المصرى ماسبيرو بشن ثوره على سيد أبو حفيظه وعمل جروب على الفيس بوك من أجل المطالبه بمحاكمته نظرا لسخريته المنقطعة النظير من ماسبيرو وضد مجموعه قنوات ال أم بى سى التى لم يجدو منها أى رد فعل تجاه ما يفعله أبو حفيظه واهانته للتلفزيون المصرى وقد طالبو ” عصام الأمير “بضرورة التقدم ببلاغ للنائب العام ورفع قضيه ضد قنوات الأم بى سى لوقف برنامج ابوحفيظه الذى اهان التلفزيون المصرى واليكم بعض الصور من تعليقات ماسبيرو .

شبكةعيونالإخبارية

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