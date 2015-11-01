يجرى تحليل “DNA” لطفلة المولود حديثا فيكتشف أن طفلة هو أبن أخيه الذي توفى من 34 عاما

في واقعة أغرب من الخيال و لا تصدق و لكنها حدثت بالفعل ، أجرى رجل تحليل “DNA” الحمض النووي لطفلة، فأكتشف أن طفلة هو أبن أخية،و أخية هذا توفى منذ 34 عاما فكيف حدثت هذه المعجزة سوف نتعرف الآن .

قال الأب أنة و أثناء قيامة بفحوصات من أجل طفلة المولود حديثا ،وجد أن فصيلة دم أبنة AB ،فأستغرب الرجل خصوصا أن فصيلة دمه A و كذلك زوجته أيضا ،فقام بتحاليل الحمض النووي من أجل التأكد أن هذا الطفل هو أبنة .

و هنا حدثت المفاجأة حيث أكتشف أن الطفل هو أبن أخية الذي توفى منذ 34 عاما ،و لم يصدق الرجل ما حدث و لكن كشف فريق من العلماء التفاصيل ،حيث أن الزوجة تعانى من مشاكل في الحمل فلجأت هي و زوجها لطريقة أطفال الأنابيب ،و قام الدكتور المختص بأخذ عينة من الزوجة و أخذ عينة من الزوج .

و ذكر العلماء أن الحمض النووي الذي أخذ من الزوج هو ليس الحمض النووي الخاص به ،و إنما هو الحمض النووي الخاص بأخية التوأم ،الذي توفى داخل رحم أمة منذ 34 عاما ،و أن الرجل أحتفظ ببعض الحمض النووي الخاص بأخية التوأم الذى توفى داخل رحم أمه منذ 34 عاما و عندما قام الدكتور المتخصص فى سحب عينة الحمض النووى من الزوج قام بسحب الحمض النووى الخاص بأخية الذى مات فى رحم أمة و لم يكن يعلم ذلك و بذلك فأن الطفل هو أبن أخية الذى مات من 34 عاما .

شبكةعيونالإخبارية

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