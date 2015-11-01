بالفيديو : سائق شاحنة ينقذ امرأة كانت على وشك الإنتحار

فى لفتة إنسانية رائعة قام سائق حافلة فى الصين يإيقاف الحافلة التى كان يقودها ،من أجل إنقاذ امرأة كانت على وشك الإنتحار ،و قام بمساعدة رجل أخر بإيقاف محاولة إنتحار امرأة ،عن طريق إلقاء نفسها من أعلى كوبرى فى بكين فى الصين ،و المدهش أن الكاميرا الموجودة فى الحافلة أستطاعت تصوير الواقعة .

و يظهر فى الفيديو وقوف السائق بالحافلة على جانب الطريق ، ومن ثم قام بفتح باب الحافلة ،و قام بالقفز فوق السور الموجود بين الحافلة و الطريق ،و أمسك بالفتاة بسرعة و قام بدفعها بعيدا عن الكوبرى ،حيث كانت على وشك تسلقة ثم أتى رجل أخر و قام بمساعدة السائق ،و حاولت الفتاة ان تهرب منهما إلا أنهما أستطاعا السيطرة على الموقف .

و تعتبر الصين من الدول التى تمتلك نسب عالية من المنتحرين ،حيث تسعى الدولة إلى إيقاف هذة الظاهرة ،عن طريق توعية المواطنين و خاصة الشباب ،و أكثر الطرق الشائعة للأنتحار هناك هو أكل جرعة زائدة من الملح .

شبكةعيونالإخبارية

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