بالصور كلب يعلم بنى البشر معنى الانسانية ” يلتقط طفل رضيع من على القمامه ” وينقله للمستشفى دون ان يصيبه باى اذى

في واقعه هى الاغرب ى تاريخ الحياه البشريه لكلب ظال يتسم باسمى معانى الرحمة والانسانيه التى تجردت منها العديد الامهات والبشر فى الوقت الراهن حيث يقدم الكلب درسا قاسي لبنى البشر بالكامل عن طريق رحمته بالاطفال التى قست عليهم امهاتهم الاتى حملتهن والاتى من المفترض ان يكونوا هم احن من على سطح الكره الارضيه بالكامل لاطفالهم إلا ان تصرفات البشر تجاوزت كل الحدود لياتى الكلاب الضاله التى يطالب البعض بقتلها لقسوتها ومطاردتها لهم في الشوارع باسمى معانى الرحمة .

تبدئ الواقعه عندما اعلنة مستشفى ” صحار ” بسلطنة عمان عن ان كلبة ضاله قامت بالتقاط طفل من على اكوام القمامه بالشارع يبدوا ان امه القته دون حتى ان تقوم بقطع الحبل السري الخاص بالطفل ليلتقطه الكلب بين اسنانه ويقوم بنقله لاقرب مكان مأهول بالسكان ويضعه امام منزل ويجلس ليترقبه حتى التقطه بعض الناس ونقلوه علىا لفور للمستشفى لتكون المعجزه ان الطفل مازال على قيد الحياه وان اسنان الكلب لم تحدث به خدشا واحدا .

ملحوظه تم حذف الصور الاصليه من المقال لصعوبتها وعدم تحمل البعض قساوة تلك الصور

شبكةعيونالإخبارية

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