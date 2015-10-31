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بالفيديو | التوك التوك الطائر ، احدث اختراعات الصين ، يطير بدون أجنحة ويمشي بدون اطارات

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بالفيديو | التوك التوك الطائر ، احدث اختراعات الصين ، يطير بدون أجنحة ويمشي بدون اطارات بالفيديو | التوك التوك الطائر ، احدث اختراعات الصين ، يطير بدون أجنحة ويمشي بدون اطارات

الصين الآن تبهرنا بأجهزة وأشياء جميلة جدا تساعدنا على التقدم ، وبعض الاختراعات المهمة للبشرية والعالم كله.

ومن أهم أولويات الصين هي المرور ، والزحام الشديد وكيفية علاج هذا الزحام في بلادها ، وفي العالم أجمع ، فقد اختراعات أتوبيس مفرغ يمشي في وسط الزحام وينقل أكثر من 1400 شخص ، واختراعات أتوبيس بر مائي لنقل الركاب في البر والماء ، وأشياء كثيرة من هذا القبيل .

والآن اخترعت الصين توك توك يطير ، يمشي بدون أي إطارات على الأرض ، ويطير بدون أجنحة .

وحجمه صغير وينقل شخصين داخله ، كما أنه سريع وحمايته للركاب عالية جدا

ويستطيع الطيران على الأرض مسافة صغيرة تتراوح تقريباً 30 سم من الأرض ، وهو يتكون من زجاجة قوي وهذا الزجاج آمن جدا على الركاب إذا حدث حادث .

ومازالت الصين تعتمد في صناعتها واختراعاتها على التي تساعد على حل المشاكل الصعب حلها ، وبالأخص مشاكل المرور والزحام ، لكثرة السكان عندها وفي العالم كله.

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