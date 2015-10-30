عاجل: القبض علي الأمير عبد المحسن آل سعود بمطار لبنان بحوزته 40 كيلو مخدرات

المصدر : نجوم مصرية

في حادثة هي الأولي من نوعها قامت الشرطات اللبنانية بمطار لبنان بالقبض علي الأمير عبد المحسن بن وليد بن عبد المحسن آل سعود وهو ابن أخ الأمير حائل وحفيد مؤسس مملكة آل سعود وعضو هيئة البيعة سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز وذلك بتهمة حيازة مخدرات.

وكان برفقة الأمير 24 طردا وكذلك عدد 8 حقائب سفر يتراوح وزنهم بين 40 إلي 60 كيلو جرام ملصق عليها جملة “خاص صاحب السمو الملكي الأمير عبد المحسن بن وليد آل سعود”

قام رجل الأمن بطلب تفتيش الطرود ولكن الأمير رفض رفضا شديدا ولكن رفض رجل الأمن وقام بتفتيش الحقائب، وقد وجد داخل الطرود حبوب الكبتاغون موضوعة بداخل أكياس مفرغة من الهواء وحملت شعار ” زينيا” أجود أنواع المخدرات.

وقد اكد المحققين علي أن قيمة هذه الصفقة تصل إلى 110 مليون دولار وقد اقر الأمير بان الطرود تخصه وانه يتعاطى المخدرات، ومن جانب اخر بدأت السفارة السعودية بالضغط علي الجهات المختصة لإنهاء القضية دون حبس الأمير عبد المحسن آل سعود.

شبكةعيونالإخبارية

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