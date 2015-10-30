بالفيديو-اكتشاف اسم الله على “المريخ ” سبحان الله

يعتبركوكب المريخ من الكواكب التى وصل اليها الإنسان ودرسه ارضه ولدينا معلومات وحقائق كثيرة عن هذا الكوكب عرفنها من خلال رحلات سفن الفضاء ورواد الفضاء الذين كشفو معلومات وحقائق عن المريخ الذى يطلق عليه الكوكب الأحمر أوMars و ترتيبه الرابع في البعد عن الشمس في النظام الشمسي كما أنه الجار الخارجي للأرض ،و من مجموعة الكواكب الأرضية (الشبيهة بالأرض). لذا يصنف من الكواكب الصخرية .

قطر المريخ يساوى حوالي 7800 كلم ويعد مساو لنصف قطر الأرض و هو ثاني أصغر كواكب النظام الشمسي بعد عطارد.

تقدّر مساحته بربع مساحة الأرض فالمريخ يلف ويدور حول الشمس في مدار يبعد عنها ب328 مليون كيلو مترتقريبا، أي ما يساوى 1.5 مرة من المسافة التى تفصل بين مدار الأرض والشمس .

وصف العلماء المريخ وسموه بالكوكب الأحمر نسبةً إلى لونه المائل إلى الأحمر لماذا؟

لوجود نسبة غبار أكسيد الحديد الثلاثى على سطحه وفي هواؤه،ويعد أكثر كواكب المجموعة الشمسية الذى نعتقد أنه مثل الأرض أو يوجد بينهم شبه ويمكن السفر والأقامة فيه.

هذا الكوكب فى الفضاء اثبت عليه العلماء معجزة من معجزات الله التى تتحقق فى العصر الحديث وهى وجود أسم الله وأمكن تصويره أثباتاً ودليل قاطع للكاذبين أن الله موجود

وأليكم الفيديو به الصور التى التقطت وعلي ارض المريخ مكتوب لفظ الجلالة” الله ”

الواحد الأحد الفرد الصمد.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads