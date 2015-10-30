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بالفيديو:شاهد اغرب طريقه للشحاته “شحات الكترونى “

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بالفيديو:شاهد اغرب طريقه للشحاته “شحات الكترونى “ بالفيديو:شاهد اغرب طريقه للشحاته “شحات الكترونى “

اصبحت الشحاته  فى الوقت الحالى عمل ثابت للكثير من  كبار السن  و النساء و للاسف ايضا الشباب  تقوم فى هذه الايام  بهذا العمل   وذلك بسبب الحاله الاقتصاديه التى  تعيشها  كل دول العالم  و تختلف اشكال الشحاته  فى  كثير من الدول  وهناك دول كثيره  تمنع  هذا العمل مثل دوله الامارات العربيه المتحده و دول الخليج و بعض الدول ولكن  تختلف الطرق  فى اوروبا وهناك طريقة حيث يقوم الشخص  بوضع قبعه على الارض و يقوم   بالغناء او  اى موهبه  يستطيع خلالها  جمع الناس حوله وتقوم الناس بوضع النقود له  فى هذه القبعه.

ولكن اليوم  سوف نقدم لكم  لطريقه حديثه  وغريبه و كيفية  التطور فى هذا العمل  فقد قام شخص بصناعه  انسان الى  يعمل على  الشحاته بدلا عنه و وضع قبعه  على الارض امام الانسان الالى  وعندما يقوم  اى شخص  بوضع  النقود فى القبعه  يتحرك الانسان الالى و يسلم على هذا الشخص  ويصدر اصوات غريبه تدل على سعادته  على  ما فعله  الشخص الذى يضع  له النقود  شاهد الفيديو

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