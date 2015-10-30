بالفيديو:شاهد اغرب طريقه للشحاته “شحات الكترونى “

اصبحت الشحاته فى الوقت الحالى عمل ثابت للكثير من كبار السن و النساء و للاسف ايضا الشباب تقوم فى هذه الايام بهذا العمل وذلك بسبب الحاله الاقتصاديه التى تعيشها كل دول العالم و تختلف اشكال الشحاته فى كثير من الدول وهناك دول كثيره تمنع هذا العمل مثل دوله الامارات العربيه المتحده و دول الخليج و بعض الدول ولكن تختلف الطرق فى اوروبا وهناك طريقة حيث يقوم الشخص بوضع قبعه على الارض و يقوم بالغناء او اى موهبه يستطيع خلالها جمع الناس حوله وتقوم الناس بوضع النقود له فى هذه القبعه.

ولكن اليوم سوف نقدم لكم فيديو لطريقه حديثه وغريبه و كيفية التطور فى هذا العمل فقد قام شخص بصناعه انسان الى يعمل على الشحاته بدلا عنه و وضع قبعه على الارض امام الانسان الالى وعندما يقوم اى شخص بوضع النقود فى القبعه يتحرك الانسان الالى و يسلم على هذا الشخص ويصدر اصوات غريبه تدل على سعادته على ما فعله الشخص الذى يضع له النقود شاهد الفيديو

شبكةعيونالإخبارية

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