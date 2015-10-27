كيفية التخلص من حب الشباب

تعدّ الرؤوس والبثور المتناثرة على الوجه والتي تعمل على تشويه ملامحه من أكثر المشاكل الّتي يعاني منها الكثيرون، وتعدّ هذه الحبوب أمراً مزعجاً عند الكثيرين خاصّةً الإناث؛ فهي تظهر في أماكن كثيرة عند النساء؛ كالبثور المتناثرة على الوجه أو على اليدين من الأعلى أو في منطقة الصدر أو الظهر ، كلّها تؤثر على جمال بشرة المرأة، وتجعلها دائمة الأرق والتفكير في كيفيّة التخلّص منها نهائياً . تعدّدت الطرق سواء الطبية منها أو الطرق العلاجية بالأعشاب للتخلّص من حبوب الشباب المزعجة ، لكن كانت النسب متفاوتة في نجاحها، كما عمدت أعداد كثيرة من السيّدات نحو علاج حب الشباب للتخلّص منه نهائياً عن طريق العلاج بالليزر ، إلّا أنّ نسب نجاح هذه الطريقة لم تكن عالية. هناك أيضاً بعض الأساليب المتبعة في الكثير من صالونات التجميل التي تقوم بعملية إجراء عمليات التقشير من وقت لآخر لمن تعاني من انتشار كبير في حبوب الشباب . طرق التخلص من حب الشباب بالأعشاب للتخلّص من حبوب الشباب نهائياً تعمد الكثير من السيدات إلى تناول بعض الأدوية التي تعمل على التخلّص من امتصاص المواد الدهنية، وتقوم بتجفيفها في الجسم، وهذه الطرق يمكن أن تفيد في التخلّص من حبوب الشباب إلّا أنّ مضارها عديدة، وتسبب في إحداث أمراض أخرى. هناك بعض الطرق العلاجيّة بالأعشاب والتي تعمل على تخليصك من حبوب الشباب نهائياً ، منها: استخدمي عصير الليمون وضعيه على الأماكن التي تنتشر فيها حبوب الشباب؛ حيث عليك مسح وفرك أماكن انتشار الحبوب بالعصير، واتركيها حتى تجفّ ، بعد ذلك قومي بغسلها بماء دافئ ثمّ بارد؛ فالليمون يعمل على تخليصك من الحبوب وتنشيفها وإزالة آثارها. استخدمي زيت الصبّار وزيت اللوز وزيت العنب وماء ورد؛ حيث عليك أن تخلطيها مع بعضها وأن تدهنيها على الأماكن التي تنتشر بها حبوب الشباب؛ هذا الخليط يقضي على الحبوب، ويُخلّصك من آثارها والالتهابات الناجمة عنها، دامي على استعماله ليلاً كل يوم . نظّفي بشرتك مرّتين يومياً بالماء والصابون؛ فهذا يعمل على تخليصك من الدهون والزيوت المتراكمة في مسامات بشرتك والّتي بدورها تسبب ظهور حبوب الشباب؛ فالمداومة على غسل الوجه جيداً يخلصك من الحبوب تدريجياً، ويمكنك أيضاً غسل الوجه بماء وملح فهو يعمل على تجفيف بشرتك وتخليصك من الدهون التي تُسبّب إظهار الحبوب. تناول الفواكه والخضروات؛ فهي تحتوي على كميّة كبيرة من الفيتامينات التي تفيد البشرة، وتخلّصك من حبوب الشباب. حضّري مزيجاً مكوّناً من لبن الزبادي وطين وماء البطاطس؛ اخلطي هذه المكوّنات جيّداً، وضعي الخليط على الحبوب المتناثرة، فهو يقضي عليها. استخدمي مغلي البابونج للتخلّص من حبوب الشباب، وذلك بعد قيامك بغلي نبتة البابونج على النار، وتصفية الماء الناتج عنها، واستخدامه لدهن الأماكن المصابة بالحبوب. ضعي خل التفاح على أماكن تواجد حبوب الشباب؛ فهو يقوم بالقضاء عليها . اخلطي النشا مع ماء الورد، وضعي الخليط على أماكن تواجد حبوب الشباب. استخدمي مزيج القرفة مع العسل؛ فهو يخلّصك من حب الشباب.

شبكةعيونالإخبارية

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