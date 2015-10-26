هل تعلم ماذا يحدث لجسمك إذا وضعت قطرة من العسل على السرة قبل النوم ؟ نتائجها مذهلة!

العسل فية شفاء للناس ،ومن المعروف أن العسل للأكل فقط ولكن العسل له فوائد كثيرة أخرى فهو مفيد للجلد وللبشرة حيث يعمل على نضارة البشرة وتخلصها من أى تجاعيد ويجعلها ناعمة ورطبة عند مزج ملعقة من العسل مع كوب من الزبادى وعمل ماسك للبشرة ، ومفيد للشعر حيث من الممكن أضافة العسل مع الحناء أو عمل ماسك للشعر بالعسل والزبادى ايضا ،فتحصل على شعر غاية فى الجمال والروعة فهو يعطى للشعر اللمعان والنعومة ويطرية ايضآ ، ولكن ماذا عن ،إذا وضعت نقطة من العسل على السرة!فلها نتائج مدهشة حقآ بفضل الله العظيم.

يقول دكتور “ماهر صيدام أخصائى العلاج بالابر الصينية أن إذا وضع الانسان نقطة من العسل فى السرة قبل النوم والاستمرار على هذة الطريقة لفترة طويلة تصل الى شهرين فهذا بأمر الله يعالج الامراض الاتية:-

علاج ألالام الصداع.

ألام العين.

التهاب جيوب الانفية .

التهاب الرقبة .

التهاب المعدة والمرارة .

مشاكل القولون .

الالام الظهر.

مشاكل الهضم والامساك والاسهال.

علاج وضبط الضغط الدم .

فيقول الطبيب أن هذا النوع من العلاج هو علاج الطب البديل ويمكن أضافة الزنجبيل للعسل ووضعة فى السرة قبل النوم ويجب وضع لاصقة على السرة لمنع اتساخ الملابس ،فهذة الطريقة تعطى نتائج جيدة لصحة الانسان،ويؤتى بنتائج فعالة كما ذكر بفضل الله.

شبكةعيونالإخبارية

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