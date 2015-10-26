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شاهد بالصور حافظة السيارات من المطر أحدث أختراع يجتاح الأسواق بعد دخول الشتاء

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شاهد بالصور حافظة السيارات من المطر أحدث أختراع يجتاح الأسواق بعد دخول الشتاء شاهد بالصور حافظة السيارات من المطر أحدث أختراع يجتاح الأسواق بعد دخول الشتاء

فى دخول الشتاء المفاجىء والسريع والذى شاهدنا آثاره اليوم وخاصة فى مدينة الأسكندريه عروس البحر التى غرقت اليوم فى تلال من المياه الناتجه من سيول الشتاء وتوقف المصارف عن العمل وغرق السيارات فى المياه الضحله وتوقف كافة مظاهر الحياه وصعوبة توجه المواطنين للذهاب إلى مصالحهم وأعمالهم , وشاهدنا اليوم الكثير من السيارات التى أثر عليها المطر بطريقه سيئه للغايه فالسيارات خارج الجراجات أكثر بكثير من السيارات داخل الجراجات وأغطية السيارات لاتستطيع صد الأمطار لذا انتشر اليوم أحدث أختراع انتجته الصين ليستطيع الجميع أن يستفاد منه الآن فى أوقات الشتاء الصعبه وهو غطاء السياره الواقى من المطر فكما سنشاهدة فى الصور حافظات السيارات من المطر عباره عن أنصاف صناديق مثبت داخلها ماهو أشبه بمظلات أمطار ويوجد بها دعامات معدنية مرنة تتمدد باستخدام ريموت كنترول بعد خروجك من السياره لتستطيع ان تغلقها على سيارتك بمنتهى السهوله وهى تحميها من الصدمات والخرابيش والأمطار وأى عوامل موجوده بالخارج يمكنها أن تضر بهيكل السياره ويبدو ان ذلك الأختراع سيلاقى اعجاب الكثيرون.

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