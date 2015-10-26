شاهد بالفيديو أحدث أختراع أول حذاء فى العالم يربط نفسه بنفسه بمجرد ان تضعه بقدمك!

كل يوم نجد كل ما هو جديد وعجيب فى شتى المجالات المختلفه والتطور أصبح شيئا يبحث عنه الجميع وهو من متطلبات الحياه اليوميه وتعرف شركة ” نايك ” للأحذيه على أنها واحده من أكبر وأشهر شركات الأحذيه فى العالم أجمع وكان رواد محلات نايك ومحبيها يواصلون و بأستمرار طلب نوع جديد من الأحذيه يتماشى مع الجميع خاصة المصابين بأمراض مثل الرعاش و مرض ” باركنسون ” و أخيرا أستطاعت نايك تلبية طلبات الجميع وجعل الخيال واقع حيث قامت بأنتاج أول حذاء الكترونى يربط نفسه بنفسه فور أن ترتديه وقد تحدث تينكر هاتفيلد مصمم الحذاء الجديد الذى أطلق عليه أسم ” أير ماجز ” وهو مزود بأزرار جانبيه لشد ربطة الحذاء أكثر أو تخفيفها وسيتم عرضه بالأسواق قريبا ليشتريه كل محبى نايك على أن تذهب أرباح ذلك الحذاء الى المؤسسات الطبيه التى تقوم على معالجة مرض الشلل الرعاش او باركنسون وأولهم مؤسسة ” باركنسون ” لعلاج ذلك المرض واليكم بعض صور الحذاء والفيديو الخاص بعرض طريقة ارتداءه كنوع من أنواع الدعايا .

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads