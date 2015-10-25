أخبار عاجلة

روسيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول سوريا -
موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا -
مسجل خطر بالعمرانية.. هرب من السجن فسقط بسلاح وحشيش -
قوات الإنقاذ النهري تبحث عن جثة طالبة سقطت في نهر النيل بالصف.. والدها: كانت بتغسل شعرها -
كاسياس ورونالدو وميسي ضمن أكثر اللاعبين سفرا حول العالم -
6 احصائيات لاتفوتك في الدوريات الخمس الكبرى -
تقودها بأريحية.. هذه السيارات الأفضل لقصار القامة بالعالم -
وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية -
8 الصبح - روشتة من د/علاء المسلمي لأمهات الأطفال المصابين بمرض السكر -
8 الصبح - د/علاء المسلمي يتحدث عن أسباب إصابة الاطفال بمرض السكر منذ الصغر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. منوعات
  4. حول العالم

بالفيديو:أفضل طريقة ذكية جدآ للتخلص من الفئران دون أستخدام أى مبيدات سامة.

Google+ Print
بالفيديو:أفضل طريقة ذكية جدآ للتخلص من الفئران دون أستخدام أى مبيدات سامة. بالفيديو:أفضل طريقة ذكية جدآ للتخلص من الفئران دون أستخدام أى مبيدات سامة.

يوجد الكثير من الفئران والمنتشرة فى كل مكان ،وهذة المشكلة تسبب للعديد من الناس عبئآ خاصة اذا كان المكان يوجد فيه أطفال فلا تستطيع أستخدام سم الفئران لقتلة خوفآ على أطفالك ، حيث القوارض تكون مضرة جدآ بصحة الانسان فيجب التخلص من الفئران فورآ عقب مشاهدته وقتلة بأى طريقة من الطرق لأنة ينقل الامراض وأى شىء يمشى علية ويلمسة فى المنزل أو فى أى مكان يصبح ملوث ،وعلى الفور فيجب أخذ الحيطة اللازمة .

تنتشر الفئران فى الاماكن الشعبية بكثرة والريف فبعض الناس يتمكنون من قتل الفأر عن طريق ضربة اذا كان لديك الجرائة لذلك !

فاليوم نعلمكم طريقة سهلة وبسيطة وهى حيلة ذكية بها تقدر أن تتغلب على الفأر وتوقعة فى الفخ فهى ليس مصيدة عادية فتابع الشرح:-

فكل ما تحتاجه هو قطعتين من الخشب و دلو قديم ومسامير للتثبيت و طعم  للفأر.

قم بتثبيت الخشبة الى نصفين وتثبيت الاخرى فى المنتصف بحيث تكون الخشبة التى فى الوسط تتحرك وليس مثبتة مثل الخشبة الاخرى ووضع قطعة من الجبن الرومى مثلا “طعم ” فيحاول الفأر أن يأكلها فيقع فى الدلو الموضع تحت الخشبة ثم قم بقتلة فهو تحت يديك  الان بسهولة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس

بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري