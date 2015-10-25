بالفيديو:أفضل طريقة ذكية جدآ للتخلص من الفئران دون أستخدام أى مبيدات سامة.

يوجد الكثير من الفئران والمنتشرة فى كل مكان ،وهذة المشكلة تسبب للعديد من الناس عبئآ خاصة اذا كان المكان يوجد فيه أطفال فلا تستطيع أستخدام سم الفئران لقتلة خوفآ على أطفالك ، حيث القوارض تكون مضرة جدآ بصحة الانسان فيجب التخلص من الفئران فورآ عقب مشاهدته وقتلة بأى طريقة من الطرق لأنة ينقل الامراض وأى شىء يمشى علية ويلمسة فى المنزل أو فى أى مكان يصبح ملوث ،وعلى الفور فيجب أخذ الحيطة اللازمة .

تنتشر الفئران فى الاماكن الشعبية بكثرة والريف فبعض الناس يتمكنون من قتل الفأر عن طريق ضربة اذا كان لديك الجرائة لذلك !

فاليوم نعلمكم طريقة سهلة وبسيطة وهى حيلة ذكية بها تقدر أن تتغلب على الفأر وتوقعة فى الفخ فهى ليس مصيدة عادية فتابع الشرح:-

فكل ما تحتاجه هو قطعتين من الخشب و دلو قديم ومسامير للتثبيت و طعم للفأر.

قم بتثبيت الخشبة الى نصفين وتثبيت الاخرى فى المنتصف بحيث تكون الخشبة التى فى الوسط تتحرك وليس مثبتة مثل الخشبة الاخرى ووضع قطعة من الجبن الرومى مثلا “طعم ” فيحاول الفأر أن يأكلها فيقع فى الدلو الموضع تحت الخشبة ثم قم بقتلة فهو تحت يديك الان بسهولة .

شبكةعيونالإخبارية

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