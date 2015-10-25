أخر ابتكارات طلاب المدارس .. تزوير الشهادات الدراسية باستخدام الصراصير !!

يتمثل التزوير فى الكتابة مثل الكشط او المحو والطمس واحياناً يتمثل في تقليد الخطوط ، والتحقق من التزوير يتم بواسطة الخبراء فى هذا المجال . وفى جميع الحالات يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون

ومن الامور الطريفة فى عالم التزوير احدى الحيل الجديدة والفريدة من نوعها التي قام بها مجموعة من الطلاب في روسيا لتغير درجاتهم الدراسية والتي كانت ضعيفة جداً .

حيث استخدموا الصراصير فى تزوير درجاتهم بعد ان لاحظوا ان الصراصير لديها القدرة على امتصاص الحبر ولا تترك له اثراً على الورق ،فعمدوا إلى تجويع الصراصير لفترة من الزمن . وقاموا بوضع قطرات صغيرة من العسل على المكان المراد تزويره ويقدم الشهادة الدراسية للصراصير الجائعة وعلى الفور تقوم بلعق العسل ومعه الحبر من دون ان تسبب اضراراً للورقة بعد ذلك يقوم الطالب بكتابة الدرجة الى يريدها ولا يظهر أي اثر تماماً للحبر القديم .

ونقلت الصحف الروسية هذا الخبر الطريف ، ووصفته بانه احدى الطرق الرائعة التي قام بها طلاب مدينة بيكاتين بورج الروسية

شبكةعيونالإخبارية

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