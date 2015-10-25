فيديو | شاهد أسرع عملية سرقة للصة محترفة ، سرقت شاشة LCD ووضعتها في مكان لا يأتي على بال أحد

أسرع لصة وأخطرها على الأطلاق في اقل من ثواني سرقت وفرت سريعا ، ولم يشاهدها أحد غير كاميرات المراقبة ، بعد أكتشافهم للسرقة .

فقد التقطت كاميرا مراقبة في احدى محلات لبيع الأجهزة الكهربائية والمنزلية بمدينة “كوستاريكا” ، دخول امرأة لصة ومعها فتاة تراقب لها الطريق ، اسرقة شاشة تليفزيون LCD ، في اقل من 10 ثواني معدودة ، ثم قامت اللصة بوضعها واخفائها تحت ملابسها ( تحت الفستان ) بين أرجلها ، وذلك بمساعدة صديقتها التي كانت تراقب لها صاحب المحل والمارة الذين يمشون في الشارع .

وقد ذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية ، أن هذه السيدة ليست أول مرة تسرق بهذه الطريقة ، فقد تم تصويرها في محل أخر تسرق بنفس الطريقة.

وقالت الصحيفة ، أن المرأة اللصة ، كانت ترتدي الملابس الواسعة لتمكنها من اخفاء مسروقاتها بين أرجلها ، وأنها محترفة جداً في السرقة ومثل هذه الجرائم ، وبالأخص أنها لم تستغرق وقت في السرقة وتنفيذ جريمتها.

كما ناشدت الشرطة الجمهور لمساعدتها في التعرف على شخصية المتهمة عن طريق أفضحاها بعض شريط الفيديو ، الذي يظهر عملية السرقة.

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شبكةعيونالإخبارية

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