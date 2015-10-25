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فيديو مؤثر : شاب يستقبل والدته بعد رحلة علاج بزفة كالعرسان

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فيديو مؤثر : شاب يستقبل والدته بعد رحلة علاج بزفة كالعرسان فيديو مؤثر : شاب يستقبل والدته بعد رحلة علاج بزفة كالعرسان

قام شاب بأستقبال والدته بعد رحلة علاج بزفة كالعرسان ، و كتب الشاب على سيارة الزفة جملة كالأتى ، “كيف لا أحبك ، و أنتى وصية الرحمن ” ليعبر هذا الشاب عن مدى حبة لوالدته ، و عن فرحتة بعد شفائها أثر تلقيها العلاج فى الخارج ، حيث أنة كان فى إستقبالها فى مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز ، فى منطقة تبوك .
و بعد أن أستقبلها الشاب ظل يطوف شوارع تبوك بسيارة الزفة ، التى أجلس فيها والدته ، و يحيط بها العديد من السيارات من الأهل و أصدقاء الشاب ، الذين شاركوا هذا الشاب فرحتة بعد شفاء أمة من مرضها .
عبر الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعى عن تقديرهم لهذا الشاب ، سائلين الله أن يحفظ لة والدته ، و إنطلقت التعليقات كالأتى :”ماشاء الله تبارك الله ، الله يحفظها و يحفظ أمهاتنا جميعا ” ، كما دعا لة أحد الأشخاص قائلا :”بيض الله وجهك ، تستاهل الجنة فهى تحت قدم أمك ” ، فيما قال أحدهم :”يحق لك الفرح ” كما أضاف أخر قائلا : “هذا كيف يكون الرجال ” .

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