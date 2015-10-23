بالفيديو .... رجل شرب 10 علب كوكاكولا فى اليوم لمدة شهر كامل ،أنظروا ماهى النتائج!

قام رجل يدعى “جورج بريور” يعيش فى كاليفورنيا ويبلغ من العمر 50عامآ بإجراء تجربة شرب 10 علب من مشروب الصودا لمدة شهر كامل ،وفعل هذة التجربة لأنه كان يريد أن يعرف لأى مدى تكون درجة السكر الموجودة فى علبة الكولا ونسبتها.

وهذا ما حدث لجورج بعد اجراء هذه التجربة عليه:-

خلال 30يومآ زاد وزن هذا الرجل أكثر من 10كيلوجرام وتضخم حجمه بشكل ملفت للنظر ، حيث أن هذا الرجل كان يتمتع بلياقة جسدية عالية وذلك قبل إجراء التجربة.

جورج كان لدية ضغط الدم مظبوط كان 77/129 وبعد إجراء التجربة ارتفع ضغط الدم لدية ووصل إلى 96/145، كما أن الضغط الدم المثالى هو 80/120 ،ونعلمكم بأن كلما زاد وارتفع ضغط الدم زاد خطر الاصابة بأمراض القلب .

أصبح هذا الرجل شبة مدمنآ بسبب تناوله كل هذة الكمية من الكوكاكولا حيث كان يشعر بالرغبة فى المزيد من السكر أكثر فأكثر .

*هذا ماحدث للمدعو “جورج بريور” عندما تناول كل هذة الكمية من علب الكوكاكولا ،علمآ بأن علبة الكانز الواحدة تحتوى على 35جرام من السكر فكم كانت الكمية من السكر تدخل جسمه كل يوم وعلى مدار الثلاثين يومآ.

*بعد انتهاء التجربة خسر جورج 2كيلوجرام فى أربعة أيام.

اليكم فيديو يوضح كيف أصبح شكل جورج قبل وبعد التجربة:-

شبكةعيونالإخبارية

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