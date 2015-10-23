شاهد ردود فعل على المراهق السعودي الذي يمسح وجهه بآلاف الريالات السعودية

تداولت صحف سعودية و نشطاء سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور التي انتشرت بسرعة كبيرة لشاب سعودي يعبث بمبلغ مالي كبير من فئة الـ500 ريال سعودي ، حيث قام الشاب برمي النقود على السجاد و المشي فوقهـا ذهابا و رجوعـاً و دهسهـا عمداً…

ما زاد الطين بلة ، حينما إستخدم الشاب الاوراق النقديـة من فئة الـ500 ريال سعودي لمسح وجهه من العرق بحجـة الطقس الساخن ، و قد ولدت هذه الصور موجة غضب عارمة طالب من خلالها النشطاء الجهات الامنية السعودية بضرورة ظبط الشاب و معاقبته.

تباينت ردود فعل المغردين بموقع التواصل الاجتماعي تويتر حيث قال شاب ” ربنا لا تؤاخدنا بما فعل السفهـاء ” في حين غرد شخص اخر ” اللهم ارحم فقيرا يتألم ”

من جهة أخرى فقد أيده بعض المغردون السعوديون من خلال هاش تاج تم انشاءه خصيصا لفتح النقاش حول الشاب حيث قال مؤيد ” بلاش حسد يا شباب ، تلك فلوسه و هو حر فيها يقطها او يحرفها هو حل ”

شبكةعيونالإخبارية

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