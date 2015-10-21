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بالفيديو : مُتصلة علي الهواء تنهار “فتوي يعقوب أوقعتني في الزنا 5 سنوات”

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بالفيديو : مُتصلة علي الهواء تنهار “فتوي يعقوب أوقعتني في الزنا 5 سنوات” بالفيديو : مُتصلة علي الهواء تنهار “فتوي يعقوب أوقعتني في الزنا 5 سنوات”

في إنتشر علي مواقع التواصل الإجتماعي والذي قد إعتبره البعض قضية كبيرة جداً يجب التناقش فيها، حيث قامت متصلة بالشكوي في برنامج علي قناة الحياة والذي كان مستضيف الشيخ أحمد التركي، حيث كانت هذه المتصلة منهارة جدأً وقد إندهشت مذيعة البرنامج والشيخ أحمد التركي مما سمعوه منها وسبب إنهيارها.

هذه المتصلة تدعي “سها”  قالت للشيخ أحمد التركي أنها قامت برفع قضية خلع علي زوجها السابق والذي إستمر هذا الزواج إلي اكثر من عام ونصف وأنها قد تزوجت بعد شهر ونصف من خلعها بعدما أخذت فتوي من الشيخ السلفي “محمد حسين يعقوب” وقال لها أنها يجوز لها الزواج بعد الخُلع مباشرة بشرط أن تحيض حيضة واحدة فقط.

حيث إنهارت هذه المتصلة وإتصدمت عندما أخذت فتوي دار الإفتاء المصرية وقالوا لها أن زوجهخا يُعتبر رجلا أجنبياً بالنسبة لها، وقد إستمر زواجهم لمدة 5 أعوام وقالت المتصلة متابعة “إتخرب بيتي ، أنا عندي بنت”، شاهد هذا الفيديو من هنا وماذا قال لها الشيخ أحمد التركي :

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