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شاهد الفيديو الذى أثار غضب الكثير من السعوديين وضرب معايير النظافه والسلامه بعرض الحائط

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شاهد الفيديو الذى أثار غضب الكثير من السعوديين وضرب معايير النظافه والسلامه بعرض الحائط شاهد الفيديو الذى أثار غضب الكثير من السعوديين وضرب معايير النظافه والسلامه بعرض الحائط

أعتدنا على أن نرى الكثير من الفيديوهات والأخبار عبر مواقع التواصل الأجتماعى المختلفه وهى تنتشر عبر أنحاء العالم وتضم العديد من الأشياء التى يرصدها المواطنين فى أى بلد من بلدان العالم سواء أشياء أيجابيه أو أشياء سلبيه فأصبح تصوير الأشياء التى تحدث معنا عبر حياتنا اليوميه ورفعها عبر مواقع التواصل الأجتماعى وشبكات الأنترنت لمشاركة الجميع فيها هو تقليد يتبعه الكثيرون خاصة الشباب , واليوم قام شخص أو شاب سعودى بتصوير فعل خاطىء للغايه يظهر فيه عامل آسيوى مسؤل عن أخراج النواه من التمر وتعبئته من أجل أن ينزل بالأسواق ولكن الغريب والأمر الذى لاحظه الشاب الذى قام بالتصوير هو أن ذلك العامل يقوم بنزع نواة التمر من التمره بفمه وكان ذلك فى منطقة القصيم فوثق ذلك المشهد ليرفعه عبر الأنترنت وينتشر بسرعه كبرى بعدما أثار غضب الكثيرون ويصل إلى المواقع المخصصه للشكاوى بشأن معايير النظافه والسلامه التى وضعتها الدوله والمنظمات العالميه أثناء تعبئة المنتج وأليكم الفيديو .

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