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حالة ولادة نادرة عجز عنها العلماء ولكن فسرها الرسول قبل 1400سنة.

  • غرائب
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حالة ولادة نادرة عجز عنها العلماء ولكن فسرها الرسول قبل 1400سنة. حالة ولادة نادرة عجز عنها العلماء ولكن فسرها الرسول قبل 1400سنة.

يوجد العديد من الغرائب فى هذه الدنيا وكل يوم نسمع عن شىء جديد واليوم نرى ولادة طفلة مثل البدر من أبويين زنوج الامر الذى ادهش العالم وحير العلماء فى تفسير ذلك الحدث الغريب ،فكيف تولد طفلة بهذا اللون البهى من هذان الابوان؟!

حيث درس العالم “سكايز” هذه الحالة وقال :- من الممكن أن يوجد أختلاف فى ولادة الابناء بالرغم من عدم وجود صفات مشتركة بينهم وبين ابائهم ،فقد نجد طفل ابيض اللون يولد من ابوين زنجيين والسبب يرجع فى ذلك الامر الى وجود أصول قديمة  تحمل نفس صفات المولود، وهذا ما فسره العالم “سكايز “من وجهة نظره.

وهذا الحدث يذكرنا بقصة حدثت قديمآ مع رسول الله صلى الله علية وسلم ،حيث جاء رجل من أهل البادية يشكوه زوجته ويطلب منه حلآ وقال”يارسول الله امرأتى ولدت على فراشى غلاما أسود ، وأنا وأهل بيتى لم يكن فينا أسود قط.

فرد النبى قائلآ “هل لك من إبل ؟قال نعم،قال فما ألوانها؟ قال حمر، قال هل فيها أسود؟قال لا،قال هل فيها أورق؟قال نعم ، قال فأنى كان ذلك؟قال عسى أن يكون نزعة عرق  ،قال” فلعل أبنك هذا نزعه عرق”.

هكذا رد عليه النبى بالرغم من ايامة كانت المعرفة ضئيلة ولم يعرفوا شيئآ عن الجينات الوراثية.

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