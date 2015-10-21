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شاهد بالصور و الفيديو الدميه الشيطان تثير رعب الكثيرون عبر مواقع التواصل الأجتماعى

  • غرائب
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نشاهد كل شىء يدور حولنا الآن بالعالم عبر مواقع التواصل الأجتماعى المختلفه يوميا ونعرض على حضراتكم أكثر الفيديوهات والموضوعات مشاهدة يوميا فى كافة أنحاء العالم وكان من أكثرهم هذا الفيديو الذى تسبب بحاله كبيره من الرعب بين مشاهدينه عبر مواقع التواصل الأجتماعى المختلفه لعدم فهمهم ما هذا الذى يعرض والذى سمى ب ” الطفله الشيطان ” أعتقدها الجميع من الوهله الأولى طفله ذات عينين سوداويتين ولكنهم فى النهايه أكتشفو أنها دميه وليست حقيقيه!

تم إنتاج تلك الدميه فى السبعينات والثمانينات لذا لايعرف عنها الكثيرون أطلق عليها أسم ” الطفله ليللى ” فى بادىء الأمر وكانت وظيفتها هو مساعدة الأطفال الصغار على السير حيس عندما تمسك بيدها تسير معك طوال الوقت فهكذا يعتاد الأطفال على السير يقول صاحب الدميه انه يمتلكها منذ 40 عام وهو من المكسيك بحسب الفيديو الذى سنعرضه على حضراتكم , هناك الكثيرون ممن فزعو من تلك الدميه وأرعبو من هيئها لذا أطلقو عليها دمية الشيطان ولازمها هذا الأسم إلى الآن .

 

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