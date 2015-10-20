تفاصيل العثور على طفلة داخل ثلاجة اختفت منذ عام تقربيا

كشف النقاب عن الطفلة التى

اثناء تجوال عامل النظافة ” يوم الاثنين الموافق 19 اكتوبر الجارى” باحد شوارع فلوريدا

عثر على ثلاجة مغلفة ومغلقة بشكل غريب وعندما تمكن من فتحها عثر على ما لم يكن

بالحسبان وجد بها فتاة اقل من احدى عشرة عاما وهنا قام بالابلاع عن الحادثة ولم تتمكن

الشرطة من معرفة قاتل الفتاة ومن هى واثناء الاعلان فى القناة الاخبارية للولاية عن

الحدث تعرفت عمة الطفلة القتيلة عليها وحضرت الى مركز الشرطة وبدئت تروى القصة

فمنذ ما يقرب من عام تقريبا أبلغت اسرة القتيلة وهى فتاة تدعى جانيه توماس تبلغ من العمر 11 عاما والتى اختفت فى ظروف غامضة عن

اختفائها وفشلت جميع محاولات البحث فى العثور عليها ولكن عندما شاهدت الاعلان

الاخبارى عن وجود طفلة مقتولة بالثلاجة وعدم معرفة هويتها

اشارت ان والدة الطفلة منذ يوم سابق قد قامت باخراج نفس الثلاجة من المنزل وبمساعدة

رجل غير معروف وعلى الفور استدعت الشرطة الام واستجوابها فيما حدث ولكن فابلت

الام جميع الاسئلة والاتهامات بصمت تام ولقد حولت الجثة والثلاجة الى الادلة الجنائية

لمعرفة الدى ان ايه وهوية القتيلة وتم القاء القبض على الام ومازل التحقيق مستمرا

وقال قائد الشرطة مايكل رادزلويسكي لصحيفة “برادنتون هيرالد”: “لقد تم الابلاغ عن

العثور على جثة طفلة ويشتبه انها هي الفتاة البالغة من العمر 11 عاما والتي فقد منذ

أشهر”.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads