بالفيديو | شاهد مواجهة طاحنة بين ثعبان المامبا السوداء ، و نسر جائع

المامبا السوداء ، هو واحدًا من أكبر الثعابين فى قارة أفريقيا ، و هو من أطول الثعابين السامة ، و يبلغ متوسط هذا النوع من الثعابين أكثر من 2 و نصف متر ، و قد يصل طوله أكثر من أربعة أمتار.

بالإضافة إلى ذلك فإن هذا النوع من الثعابين أو ما يعرف بإسم المامبا السوداء ، هو من الثعابين الفتاكة ، و سمها يعتبر من أخطر السموم.

و بشكل عام فإن سم الثعابين قد يؤدى فى حالات عديدة إلى الوفاة فى الحال ، و من الممكن إسعاف المصاب لكن ليست كل الحالات ، و فى حالات أخرى يحدث للمصاب به ، إرتفاع فى درجات الحرارة ، و سرعة ضربات القلب ، و القئ ، و العديد من الأعراض المصاحبة بسبب شدة السم.

أما عن الطرف الثانى فى هذه المواجهة فهو النسر ، و النسر هو أحد اكبر الطيور الجارحة ، و موطنه الأساسى فى بعض مناطق أفريقيا و أوروبا و أسيا.

يسطتيع النسر الطيران على مسافات عالية من سطح الأرض ، و مسافات طويلة ، و ذلك بفضل قوة أجحته ، بالإضافة إلى منقاره القوى الذى يستخدمه للهجوم على فرائسه.

من هنا نشر على موقع اليوتيوب ، مقطع فيديو يحبس الأنفاس لحرب بين ثعبان المامبا السوداء ، و نسر ، و ذلك فى جو ملئ بالإثارة و المغامرة.

لمشاهدة الفيديو :

شبكةعيونالإخبارية

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