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بالفيديو | عكاشة يوبخ الدرديري ويهددها اثناء البث المباشر بمغادرة البرنامج !! ماذا حصل ؟

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بالفيديو | عكاشة يوبخ الدرديري ويهددها اثناء البث المباشر بمغادرة البرنامج !! ماذا حصل ؟ بالفيديو | عكاشة يوبخ الدرديري ويهددها اثناء البث المباشر بمغادرة البرنامج !! ماذا حصل ؟

في تصريح خطير  وغير مسبوق قال الصحفي الشهير عكاشة القائم على قناة فراعين المصرية , ان الحزب  الوطني السابق كان يملك مجموعة من المحترمين ومجموعة من الفاسدين ومجموعة أخرى من المنحرفين,

جاء ذلك اثناء استضافة عكاشة في برنامج حياة الدريدي  على قناة الفراعين , حيث ان عكاشة هدد دريدي بالانسحاب من الحلقة اثر الحديث الذي دار بينهما ,

وكان الحوار الدائر في الحلقة يتحدث  عن الانتخابات البرلمانية واعداد الناخبين المتوقع الحصول عليهم في ظل  الازمات المتتالية التي تقع فيها بعد مشاكل الثورة وغيرها من المشاكل  التي ألمت بمصر,

وقال عكاشة بما ان الناس مش هتنزل بأعداد كبيرة تنتخب في البرلمان فان رجال الاعمال سوف تكون القائم  على البرلمان وسوف  تتحكم به على مزاجها على حد تعبيره

وكان رد حياة  الدريدي  على قوله اذن فسوف يكون  البرلمان أشبه ببرلمان احمد عز , وهو عضو سابق في البرلمان الوطني عن الحزب  الوطني السابق  ابان حكم مبارك,

    فقال عكاشة”اية اللي جاب احمد عز .. ياحياة.. انتِ هاتلخبطي الناس ليه”؟
    يعني الناس اللي في الحزب الوطني كلهم “نجاسة” ؟

يمكنك مشاهدة  الفيديو من هنا :

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