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صور محرجة جدا لرؤساء العالم

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صور محرجة جدا لرؤساء العالم والشخصيات المشهورة والتى اعجبت الكثيريين بسبب خفة دمهم وأسلوبهم الراقى البسيط فى التعامل امام الكاميرات سنعرض لكم مجموعة كبيرة من الصور للرئيس الأمريكى باراك اوباما والرئيس الروسى بوتين والذى يتميز بخفة دمه والرئيس المصرى المعزول محمد مرسى والتى كانت له الكثير من المواقف الطريفة اثناء فترة حكمه فى ، وصور اخرى لرؤساء الوزراء حول العالم ومواقف من اغرب ما تكون لن تصدق عزيزى القارئ هذه الصور وكيف ألتقطت لهم وهل لبرنامج الفوتوشوب دخل فى تشويه هذه الصور ام لا ؟؟

والجدير بالذكر عن رؤساء العالم انهم دائما ما يفضلون الظهور امام الكاميرات فى احسن مظهر لأنهم قدوة كبيرة لشعبهم وللشعوب الأخرى فكل رئيس يمثل دولته امام العالم فإذا ظهر بمظهر سئ احتقرته دول العالم ولكن اذا اثبت نفسه امام الجميع كانت لدولته شأن كبير وهذا ما يفعله رجال السياسة والاعلام فى كل دولة .

سنعرض لكم مجموعة كبيرة من الصور المحرجة والمضحكة للمشاهير ورؤساء العالم وننتظر تعليقاتكم على الصور

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