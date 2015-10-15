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شاهد بالفيديو تفاصيل محاولة الفنانة نجلاء فتحى الإنتحار بسبب إبنتها

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شاهد بالفيديو تفاصيل محاولة الفنانة نجلاء فتحى الإنتحار بسبب إبنتها شاهد بالفيديو تفاصيل محاولة الفنانة نجلاء فتحى الإنتحار بسبب إبنتها

الفنانة الجميله (نجلاء فتحى) تعتبر من فنانات الزمن الجميل التى أثرت السينما المصرية بالكثير من الأفلام الرائعة التى تعتبر من كلاسيكيات السينما المصرية فى فترة السبعينات، وأخر الأعمال التى شاركت فيها فيلم (الجراج) مع الفنان الكبير (فاروق الفيشاوى)، وشكلت نجلاء فتحى دويتو رائع مع الفنان الكبير (حسين فهمى)، وأشهر مسلسلاتها المسلسل التاريخى (الف ليلة وليلة)..

والفنانة نجلاء فتحى متزوجة من الإعلامى الكبير (حمدى قنديل) ولكنها تعانى منذ سنوات كثيرة من حالة صحية سيئة بسب إصابتها بمرض جلدى نادر تعالج منه حاليا ولكن دون جدوى.

ولكن وفى خبر مفاجئ للجميع قاله المخرج (جميل مغازى) خلال لقائة أمس مع الإعلامى (وائل الإبراشى) فى برنامج العاشرة مساءا،  أن ابنة الفنانه نجلاء فتحى مصابة بثقب فى القلب، وقال أيضا أن الفنانة نجلاء فتحى عندما علمت بهذا الخبر أصيبت بحالة إكتئاب شديدة.

وقال (جميل مغازى) أن نجلاء فتحى أقدمت على الإنتحار عندما علمت بخبر ابنتها وسارعت إلى شباك الغرفة لكى تلقى بنفسها، فسارعت والدتها إليها وقالت لها (إنت عايزة تعملى إيه) فقالت عايزة بنتى، فقالت والدتها وأنا كمان عايزة بنتى.

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