القبض على صاحب شركة لتجارة وتوريد قطع غيار السيارات غير مرخصة بالقاهرة

ألقى رجال مباحث شرطة التموين بالقاهرة القبض على صاحب شركة غير مرخصة للتجارة وتوريد قطع غيار السيارات، وبحوزته 2340 قطعة مجهولة المصدر، وحرر محضر بالواقعة.

وكانت معلومات وردت لضباط مباحث الإدارة العامة لشرطة التموين، تفيد بقيام صاحب شركة غير مرخصة يقوم بتوريد قطع غيار السيارات مجهولة المصدر، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مقر الشركة، وتم ضبط صاحبها وبحوزته 2340 قطعة غيار سيارات "فلتر زيت – فلتز جاز" مجهولة المصدر، وتم سحب العينات لإرسالها إلى الإدارة العامة للمواصفات والجودة، لبيان عما إذا كانت مطابقة للمواصفات القياسية أم لا، وتم تحريز المضبوطات وحرر محضر بالواقعة.