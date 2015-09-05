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على جمعة: لا توجد آيات منسوخة فى القرآن الكريم على خلاف السنة النبوية

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على جمعة: لا توجد آيات منسوخة فى القرآن الكريم على خلاف السنة النبوية على جمعة: لا توجد آيات منسوخة فى القرآن الكريم على خلاف السنة النبوية
قال الدكتورعلى جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن من أنكر المنكر القول بأن هناك نسخًا فى آيات القرآن الكريم كونه كتاب هداية للعالمين بينما السنة النبوية على خلاف ذلك، كون الرسول الكريم كان قد نهى عن زيارة القبور والوضوء مما مسته النار، فعاد وأمر بالزيارة والأكل دون وضوء، وتابع:"لا يمكن للمتواتر أن نعارضه بالمشكوك فيه أو الآحاد ولا توجد آيات منسوخة فى القرآن الكريم مطلقاً.. لا يجوز عقلاً".

وأضاف "جمعة" خلال حواره مع الإعلامى عمرو خليل ببرنامج "والله أعلم" المذاع عبر فضائية "cbc"، أنه لا توجد آيات تعارض بعضها بعضًا فى القرآن الكريم ، وأهل العلم المتخصصون يعلمون أن كتاب الله جميعه هداية ولا تعارض فيه.

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