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مصادر: الهيئة العليا للمصرى الديمقراطى ترفض استقالة "أبو الغار" بالإجماع

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مصادر: الهيئة العليا للمصرى الديمقراطى ترفض استقالة "أبو الغار" بالإجماع مصادر: الهيئة العليا للمصرى الديمقراطى ترفض استقالة "أبو الغار" بالإجماع
قالت مصادر لـ"اليوم السابع"، إن جميع أعضاء الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى المجتمعين الآن بمقر الحزب صوتوا بالإجماع على رفض استقالة الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب، والتى تقدم بها منذ أيام قليلة ماضية.

وكان منذ قليل، قد احتشد عدد من أعضاء المصرى الديمقراطى بمقر الحزب أثناء اجتماع أعضاء الهيئة العليا لأخذ قرار بشأن استقالة رئيس الحزب الدكتور محمد أبو الغار.


>أعضاء بالمصرى الديمقراطى يحتشدون بالحزب ويلوحون باستقالة جماعية

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