أخبار عاجلة

الركنة الذاتية والتحكم من المنزل.. أفضل تقنيات السيارات بمعرض سيول -
مصدر بـ«البترول»: نستورد 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز -
الإسكان: انتهاء 75 % من المرحلة الأولى بـ «محور الفنجري» -
إحالة أمين شونة بنك التنمية بالزقازيق للجنايات بتهمة اختلاس 212 طن قمح -
ضبط 11 مشتبها به وتدمر عبوتين ناسفتين بسيناء -
«المحافظين» يفتتح مقر أمانته بالجيزة بحضور قرطام -
وزيرة الاستثمار: البنك الدولي أعلن دعمه لتنمية الصعيد -
ضبط 6.500 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية -
في دبي.. معلمة تنقذ طفلة من تحرش سائق حافلة المدرسة -
اليوم.. الأهلي يواجه بتروجيت لتأكيد صدارته للدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

احذر.. الخضار المرشوش يسبب السرطان والكبد والكلى

Google+ Print
احذر.. الخضار المرشوش يسبب السرطان والكبد والكلى احذر.. الخضار المرشوش يسبب السرطان والكبد والكلى
بعض الخضراوات والفواكه ترش عليها المبيدات الحشرية، وهو ما يتم تحت إشراف وزارة الزراعة بطريقة معينة للرش، وذلك للحفاظ عليهم من التلف ولتخزينها.

ولكن الرش يتسبب فى العديد من المشاكل الصحية للإنسان، وذلك فى حال زيادة نسبته، وهذا ما أكده الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشارى الأطفال فى عين شمس.

وقال عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشارى الأطفال فى عين شمس، إن رش الخضراوات والفواكه بالمبيدات الحشرية بدون رقابة من قبل وزارة الزراعة يتسبب فى الإصابة بالعديد من الأمراض المناعية، وذلك يرجع إلى حدوث خلل فى الجهاز المناعى بسبب المبيدات الحشرية.

وأضاف عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن الجهاز التنفسى يتأثر بشكل سلبى بسبب المبيدات الحشرية فى الخضراوات والفواكه، كما أنها تشكل خطرا كبيرا على صحة الكبد والكلى، وأوضح أن هناك بعض السموم فى المبيدات الحشرية والتى تزيد من نسب الإصابة بمرض السرطان.

ونصح د.بدارن بتجنب رش الخضراوات والفواكه بالمبيدات الحشرية، والاعتماد على تواجد المحاصيل فى توقيتات معينة فى السنة، وذلك للحفاظ على صحة الإنسان وتجنب الإصابة بالأمراض الناتجة عن المبيدات الحشرية، كما ينصح بغسل الخضراوات والفواكه جيدا للتخلص والقضاء على المبيدات.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365