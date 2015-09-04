احذر.. الخضار المرشوش يسبب السرطان والكبد والكلى

بعض الخضراوات والفواكه ترش عليها المبيدات الحشرية، وهو ما يتم تحت إشراف وزارة الزراعة بطريقة معينة للرش، وذلك للحفاظ عليهم من التلف ولتخزينها.

ولكن الرش يتسبب فى العديد من المشاكل الصحية للإنسان، وذلك فى حال زيادة نسبته، وهذا ما أكده الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشارى الأطفال فى عين شمس.

وقال عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشارى الأطفال فى عين شمس، إن رش الخضراوات والفواكه بالمبيدات الحشرية بدون رقابة من قبل وزارة الزراعة يتسبب فى الإصابة بالعديد من الأمراض المناعية، وذلك يرجع إلى حدوث خلل فى الجهاز المناعى بسبب المبيدات الحشرية.

وأضاف عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن الجهاز التنفسى يتأثر بشكل سلبى بسبب المبيدات الحشرية فى الخضراوات والفواكه، كما أنها تشكل خطرا كبيرا على صحة الكبد والكلى، وأوضح أن هناك بعض السموم فى المبيدات الحشرية والتى تزيد من نسب الإصابة بمرض السرطان.

ونصح د.بدارن بتجنب رش الخضراوات والفواكه بالمبيدات الحشرية، والاعتماد على تواجد المحاصيل فى توقيتات معينة فى السنة، وذلك للحفاظ على صحة الإنسان وتجنب الإصابة بالأمراض الناتجة عن المبيدات الحشرية، كما ينصح بغسل الخضراوات والفواكه جيدا للتخلص والقضاء على المبيدات.

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