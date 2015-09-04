المسيرى: مشروع مصرى ألمانى لإنتاج عمالة مدربة باستثمارات 16 مليون يورو

ناقش هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، والوفد الألمانى من رجالى الأعمال الذى يزور الإسكندرية، إنشاء مدرسة ألمانية حديثة على مساحة 6 أفدنة بمنطقة أبيس، مزودة بأحدث التكنولوجيا العالمية بتمويل ألمانى يبلغ نحو 16 مليون يورو خلاف ثمن مساحة الأرض، مشيرا إلى أنه تقرر أواخر نوفمبر المقبل تحديد المدخلات لبدء التنفيذ.

وقال المسيرى إن المشروع سيتم تنفيذه بإشراف الشركة الألمانية وبأيد مصرية 100%، ويهدف إلى توفير عشرات الآلاف من العمالة الوطنية الفنية لإلحاقهم بمختلف المصانع والشركات التى تعانى من ندرة العمالة المدربة، ما جعل معظم الشركات تستعين بعمالة من دول شرق آسيا، ضارباً مثالاً بمصانع مدينة برج العرب الجديدة التى تحتاج ما لا يقل عن 36 ألفاً من العمالة الفنية يومياً بمختلف الأنشطة الصناعية، وذلك يزيد من الأعباء المالية عليها التى تنعكس على ارتفاع تكلفة الإنتاج وغيرها من المناطق الصناعية بالنهضة والناصرية والمنطقة العامة الحرة والمنشية الجديدة والسيوف.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن المشروع يأتى تنفيذاً لاستراتيجية الدولة فى توفير عمالة على أعلى مستوى من الخبرة، خاصة أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الاستثمارات الخارجية فى الأنشطة الصناعية، والحد من تصدير المواد الخام والاعتماد على تصنيعها محلياً.