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هــــــاآرتس: اتصالات سرية بين الجيش الإسرائيلى وحماس حول التنسيق الأمنى

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هــــــاآرتس: اتصالات سرية بين الجيش الإسرائيلى وحماس حول التنسيق الأمنى هــــــاآرتس: اتصالات سرية بين الجيش الإسرائيلى وحماس حول التنسيق الأمنى
ذكرت صحيفة "هـــاآرتس" الإسرائيلية، أن الهيئات الأمنية فى الجيش الإسرائيلى تدرس حاليا تغيير سياستها العسكرية بقطاع غزة، من خلال إجراء اتصالات أمنية مع حركة حماس ترتقى إلى التنسيق الأمنى بواسطة طرف ثالث لم تسميه.

وأضافت الصحيفة، أن السياسة الجديدة للجيش الإسرائيلى تتمثل فى أن الجيش الإسرائيلى يقوم بإطلاق صاروخ من سلاح الجو الإسرائيلى على منشات حماس فى غزة إذا ما قامت الحركة بإطلاق النار على أحد منازل المستوطنين فى إسرائيل، ويلتزم الجيش بالتهدئة فى حالة التزام الحركة بها.

وأكدت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلى لا يرغب فى أى تصعيد مع حركة حماس فى الوقت الراهن، ورغم أن الإسرائيلية لا تعترف بحكم حماس فى قطاع غزة إلا أنها لجأت إلى هذا الاتصالات لوقف إطلاق القذائف على إسرائيل.

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مصر 365

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