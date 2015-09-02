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تعرفى على أهم 5 نصائح للحفاظ على بشرتك أثناء ممارسة الرياضة

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تعرفى على أهم 5 نصائح للحفاظ على بشرتك أثناء ممارسة الرياضة تعرفى على أهم 5 نصائح للحفاظ على بشرتك أثناء ممارسة الرياضة
الرياضة من أهم الأشياء المفيدة التى يفعلها الإنسان، لأنه بممارستها يحافظ على صحته ورشاقة جسمه ويحمى نفسه من السمنة وأمراضها.

وتهتم الكثير من السيدات بممارسه الرياضة، وذلك للحفاظ على الرشاقة والصحة، ولكن قد يمارسن بعض الأشياء الخاطئة التى تعرض البشرة للخطر.

للحفاظ على بشرتك تعرف على أهم 5 نصائح
>وفى هذا السياق، تقدم الدكتورة نهى رشوان استشارى الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، بعض النصائح للنساء للحفاظ والاهتمام بصحة البشرة مع ممارسة الرياضة ومنها:
>1- عند الذهاب لصالات الرياضة ينصح بعدم تناول الطعام قبل وبعد التمرين بساعتين.
>2- تجنب وضع أدوات التجميل "الماكياج" أثناء التمرين، لأنها تتسبب فى حدوث انسداد فى المسام.
>3- استخدام منشفة قطنية صغيرة الحجم لمسح الوجه أثناء التمرين من العرق، وذلك لتجنب نقل الأتربة والميكروبات للبشرة.
>4- تناول الماء أثناء التمرين يحد من تعرض البشرة للجفاف.
>5- عند التخلص من التمرين عليك غسل بشرتك جيدا وبلطف حتى تزيل الأتربة والعرق، ثم الذهاب للاستحمام ووضع الكريمات المرطبة عليه.

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