أخبار عاجلة

8 الصبح - هالة الزغندي مؤلفة مسلسل حجر جهنم تكشف عن اسباب تخوفها من ممثلات المسلسل -
8 الصبح - مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" هالة الزغندي تكشف عن أسباب خروج المسلسل من سباق رمضان -
8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

السلطات التشيكية تعلن وقف اجراءات احتجاز اللاجئين السوريين

Google+ Print
السلطات التشيكية تعلن وقف اجراءات احتجاز اللاجئين السوريين السلطات التشيكية تعلن وقف اجراءات احتجاز اللاجئين السوريين
أعلنت السلطات التشيكية اليوم " الأربعاء " وقف إجراءات احتجاز اللاجئين السوريين الذين طلبوا حق اللجوء السياسى إلى المجر.

وذكرت فوكس نيوز الأمريكية أن المتحدثة باسم الشرطة التشيكية أوضحت أن السلطات فى براغ ستكتفى بفحص وثائق هؤلاء اللاجئين والسماح لهم بمواصلة السفر إلى المجر ومنها إلى المانيا إذا ما رغبوا فى ذلك.

وأضافت المتحدثة أن هذه الخطوة تأتى إثر إعلان ألمانيا أنها لن تعيد هؤلاء اللاجئين الى الدولة التى جاءوا منها ، مشيرة إلى أن احتجاز اللاجئين فى التشيك لم يعد له معنى ، وذلك فى ضوء هذه التطورات الجديدة.

وسيؤدى توقف السلطات التشيكية عن احتجاز اللاجئين الى اختصار زمن رحلتهم لألمانيا ، بعد أن كانت تحتجزهم داخل أراضيها لمدة 42 يوما.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل