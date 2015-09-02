السلطات التشيكية تعلن وقف اجراءات احتجاز اللاجئين السوريين

أعلنت السلطات التشيكية اليوم " الأربعاء " وقف إجراءات احتجاز اللاجئين السوريين الذين طلبوا حق اللجوء السياسى إلى المجر.

وذكرت شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية أن المتحدثة باسم الشرطة التشيكية أوضحت أن السلطات فى براغ ستكتفى بفحص وثائق هؤلاء اللاجئين والسماح لهم بمواصلة السفر إلى المجر ومنها إلى المانيا إذا ما رغبوا فى ذلك.

وأضافت المتحدثة أن هذه الخطوة تأتى إثر إعلان ألمانيا أنها لن تعيد هؤلاء اللاجئين الى الدولة التى جاءوا منها ، مشيرة إلى أن احتجاز اللاجئين فى التشيك لم يعد له معنى ، وذلك فى ضوء هذه التطورات الجديدة.

وسيؤدى توقف السلطات التشيكية عن احتجاز اللاجئين الى اختصار زمن رحلتهم لألمانيا ، بعد أن كانت تحتجزهم داخل أراضيها لمدة 42 يوما.

>