المصري اليوم تحتفل بعيدها العاشر في ندوة بعنوان "مصر إلى أين"

كتب : رغدة أيمن منذ 17 دقيقة

احتفلت جريدة "المصري اليوم" اليوم بالعيد العاشر لإنشائها في ندوة بعنوان "مصر إلى أين"، والتي حضرها العديد من الشخصيات العامة والصحفية أمثال فريدة الشوباشي، مصطفى النجار، محمود مسلم ومايكل منير.

وانقسمت الندوة إلى جلستين، الأولى تحدثت خلالها المحامية تهاني الجبالي عن مستقبل مصر الدستوري والقانوني وسيناريوهات الإصلاح، والشقطات الدستورية والقانونية التي وقع فيها الرئيس محمد مرسي خلال فترة حكمه، وقد عقب عليها الدكتور مصطفى الفقي بما يبين تشاؤمه من الوضع، كما عقب الفقي على خطاب الرئيس مرسي الأخير والمؤتمر الذي أقيم في استاد القاهرة أنه رسالة تعلن اتحاد السلفيين والإخوان المسلمين من جديد، محاولة منهم لإثبات قرتهم على الحشد استعداداً ليوم 30 يونيو.

كما تحدث الدكتور حازم الببلاوي عن وضع مصر الاقتصادي وعن ثرواتها الطبيعية، مبدياً تخوفه من محاولات البعض استغلال الأزمة المائية التي ستحل بمصر ليتاجروا بمياه الشرب ويبيعوها للمواطنين، مؤكداً أن الماء شريان الحياة ولا يجوز التعامل معه كأي ثورة طبيعية أخرى كالمعادن.

وسيتحدث خلال الجلسة الثانية السياسي حمدين صباحي، الدكتور أيمن الصياد الخبير الإعلامي ورئيس تحرير جريدة "وجهات نظر" وجمال جبريل عضو مجلس الشورى وعضو لجنة نظام الحكم في اللجنة التأسيسية التي قامت بوضع الدستور.