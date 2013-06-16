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أنباء عن تفاوض "صدى البلد" لإنتاج مسلسل لعادل إمام

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أنباء عن تفاوض "صدى البلد" لإنتاج مسلسل لعادل إمام أنباء عن تفاوض "صدى البلد" لإنتاج مسلسل لعادل إمام

كتب : انتصار حسنى منذ 55 دقيقة

التقى رجل الأعمال محمد أبوالعينين بالفنان عادل إمام مساء أمس السبت بموقع تصوير مسلسل "العراف"، باستديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي.

ترددت أنباء بعد اللقاء عن اتفاقهما على إنتاج تليفزيون صدى البلد للمسلسل الجديد للنجم عادل إمام الذي سيتم إذاعته شهر رمضان العام القادم.

وتطرق أبوالعينين وعادل إمام إلى تفاصيل العمل الدرامي الجديد الذي سيتناول تشريحا دقيقا للمتغيرات التي طرأت على المجتمع المصري.

ويذكر أن ابوالعينين قد نجح في إتمام التعاقد على شراء حق عرض مسلسل العراف، بطولة النجم عادل إمام على شاشة صدى البلد فى رمضان بالإضافة إلى 8 مسلسلات أخرى.

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