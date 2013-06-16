«راديو 9090» تنطلق غداً بباقة من البرامج المتنوعة

كتب : ياسر شعبان منذ 27 دقيقة

بمحتوى متنوع يرضى جميع أذواق المستمعين، ينطلق غدا البث الرسمى لـ«راديو 9090»، على موجة «إف إم»، وذلك بعد فترة من البث التجريبى، المحطة التى تنطلق تحت شعار «هواها مصرى»، تقدم محتوى يجمع بين الإذاعة الإخبارية التى تغطى جميع الأحداث التى يشهدها الشارع السياسى، والبرامج الاجتماعية والرياضية والدينية بجانب إذاعة الأغانى المصرية والعربية.

يقدم الإعلامى خيرى رمضان برنامج «على الطريق» يوميا من الأحد إلى الأربعاء، وهو اجتماعى يتناول جميع المشكلات الاجتماعية، ويقدم الصحفى محمد على خير برنامج «كلام بالمصرى» وهو سياسى اجتماعى يناقش الأحداث السياسية التى تشهدها مصر بأسلوب بسيط، وتقدم رجاء الجداوى برنامج «وانتو بصحة وسعادة» الذى يهتم بجميع شئون الأسرة، ويقدم الإعلامى طارق أبوالسعود برنامج «كلام مش مهم» وهو حوارى اجتماعى يتناول قصص نجاح شخصيات غير معروفة وطرائف عن النساء والرجال، وتقدم مريم أمين برنامج «صحبتك» عن المرأة والرجل، وتقدم لميس جابر «شاى بالنعناع»، إلى جانب مجموعة من البرامج الأخرى، منها: «خاص للسيارات» و«ماذا ولماذا».

شريف الشناوى، رئيس «ليو ميديا» الوكيل الإعلانى الحصرى للإذاعة، قال إن الراديو يعتبر الآن وسيلة إعلامية ناجحة فى ظل الزحام المرورى الذى ضاعف من نسب الاستماع إلى الإذاعة. وأضاف أن المحطة ليس لها أى توجهات أو انتماءات وأن معظم برامجها اجتماعية. وقال خالد حلمى رئيس «راديو وان»، الشركة المنتجة للبرامج والمسلسلات فى «راديو 9090»، إنه وضع كل الخبرات والإمكانات فى إنتاج محتوى مميز وقوى. وأكد طارق أبوالسعود، مدير محطة «راديو 9090»، أن الإذاعة بها مجموعة متميزة من شباب المذيعين تم تدريبهم على أعلى مستوى، منهم أحمد خيرى وسالى سعيد وهمسة إمام وفادى إبراهيم ومحمد نشأت وهشام هلال ورامى الحلوانى.