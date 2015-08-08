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مقتل 13 مدنيا فى غارتين للنظام السورى بريف إدلب

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مقتل 13 مدنيا فى غارتين للنظام السورى بريف إدلب مقتل 13 مدنيا فى غارتين للنظام السورى بريف إدلب
قال المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم السبت، إن 13 مدنيا بينهم ثلاث نساء وطفلان قتلوا فى غارتين شنهما النظام بمحافظة إدلب شمال غربى سوريا.

وذكرت قناة "سكاى نيوز" أن المرصد أوضح فى بيان أن الغارة الأولى استهدفت منطقة سوق الغنم بناحية سنجار فى ريف معرة النعمان الشرقى بمحافظة إدلب وأسفرت عن مقتل عشرة مدنيين بينهم طفلان.

وأضاف أن عدد قتلى الغارة مرشح للارتفاع بسبب وجود عشرات الجرحى بينهم أطفال وسيدات بعضهم فى حالات خطيرة، وأشار إلى أن الغارة الثانية استهدفت مناطق فى معرة النعمان أيضا وأسفرت عن مقتل ثلاث سيدات.

وفى محافظة ريف دمشق ذكر المرصد أن اشتباكات عنيفة مستمرة بين قوات النظام ومسلحين موالين لها من جهة ومسلحين معارضين من جهة أخرى فى محيط مدينة داريا بالغوطة الغربية بالتزامن مع تجدد القصف من قبل قوات النظام على مناطق فى المدينة.

وفى هذا الصدد ذكرت وكالة (سوريا مباشر) الإخبارية المعارضة أن 15 فردًا من جيش النظام قتلوا اليوم إثر فشل محاولاته التقدم واسترجاع نقاط خسرها لصالح مسلحين معارضين على أطراف مدينة داريا.

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مصر 365