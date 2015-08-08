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موجز الصحافة المحلية: تعديل وزارى خلال أيام

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موجز الصحافة المحلية: تعديل وزارى خلال أيام موجز الصحافة المحلية: تعديل وزارى خلال أيام
تناولت الصحف المحلية، الصادرة اليوم السبت، العديد من الأخبار الهامة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى.

كان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع"، تحت عنوان "بعد افتتاح مشروع القناة إعادة تقييم للوزراء: تعديل وزارى خلال أيام"، حيث توقعــت مصادر حكوميــة رفيعة المســتوى، أن تبدأ الأجهزة المعنية مشاورات التعديل الوزارى المرتقب خلال الأيــام المقبلة، مشــيرة إلى أن الاســتعدادات لافتتاح مشــروعات قناة الســويس الجديدة تسببت فى تأجيل صدور قرارات فى هذا الشــأن.

وكشف صحيفة "الأهرام" عن توقيع وزارتا البترول والثروة المعدنية، والرى والموارد المائية هذا الأسبوع بروتوكول تعاون فى مجال حفر وإنشاء آبار مياه عميقة، لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع استصلاح وزراعة المليون فدان أحد المشروعات القومية.

وقالت "الأخبار" أن أشرف سالمان وزير الاستثمار أكد أنه سيتم طرح 45 مشروعا اقتصاديا على عدد من المستثمرين السعوديين عقب افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، من بينها مشاريع فى مجالى تكرير البترول، وتحلية المياه مع تخصيص منطقة صناعية مستقلة ذات بنية تحتية متكاملة، بناء على طلب عدد من رجال أعمال المملكة ومن بين الاستثمارات المطروحة إنشاء ثلاثة أنفاق للربط بين ضفتى القناة شرقا وغربا، بينها نفق سكك حديدية، وإنشاء طرق طولية وعرضية تربط ما بين مدن القناة والمحافظات المجاورة، للعمل على سهولة النقل والتحرك بين أجزاء الإقليم والربط بالقاهرة.

وأبرزت "المصرى اليوم" استقبال سامح شكرى وزير الخارجية المصرى، أمس، فيسنا بوسيتش نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية الكرواتية، التى تزور لمتابعة جهود المصرية للإفراج عن الرهينة الكرواتى، الذى اختطفه تنظيم داعش، وأكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن السلطات المعنية المصرية تقوم بجهود مكثفة للصول إلى مكان احتجاز الرهينة.

وأكدت "الشروق" أن مرصد الكهرباء فى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، قدر الفائض فى انتاج الكهرباء، أمس، بنحو 2200 ميجاوات، وهو ما يشير إلى عدم وجود أى اجراءات لتخفيف الأحمال. وفى الوقت نفسه، قال المرصد أنه لم يتم أول أمس الخميس، تخفيف أى أحمال سواء عن طريق الفصل الإجبارى أو تخفيف أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

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