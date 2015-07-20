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مسئول يمنى: محافظة عدن خالية تماما من الميليشيات الحوثية

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مسئول يمنى: محافظة عدن خالية تماما من الميليشيات الحوثية مسئول يمنى: محافظة عدن خالية تماما من الميليشيات الحوثية
أكد مستشار رئاسة الجمهورية اليمنية للشئون العسكرية اللواء الركن جعفر محمد سعد، أن محافظة عدن أصبحت خالية تماما من الميليشيات الحوثية والقوات الرئيس السابق على عدالله صالح، ودعا سكان عدن إلى العودة من جديد إلى المحافظة.

وقال المستشار العسكرى اليمنى -خلال اتصال هاتفى مع قناة "العربية الحدث" اليوم الاثنين- إن عدن أصبحت خالية تماما من الميليشيات الحوثية باستثناء بعض الخلايا النائمة الذين لا تتجاوز أعداد أعضائها 150 شخصا، وتختبىء فى بعض الشقق والمنازل، وإنه بالتعاون مع المواطنين بعد عودتهم إلى منازلهم سيمكن الكشف بسهولة عن هذه الخلايا.

وأضاف أنه تم إغلاق جميع المنافذ التى تمد الخلايا النائمة بالأسلحة والذخائر، مؤكدا عودة الأمن والاستقرار للمواطن اليمنى فى المحافظة، ودعا المسئول اليمنى جميع أفراد ميليشيات الحوثيين داخل اليمن إلى الخروج، مؤكدا أن خروجهم سيكون آمنا وسيتم بسلام.

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مصر 365