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عملية عسكرية أفريقية جديدة ضد حركة "الشباب" جنوب الصومال

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عملية عسكرية أفريقية جديدة ضد حركة "الشباب" جنوب الصومال عملية عسكرية أفريقية جديدة ضد حركة "الشباب" جنوب الصومال
أعلنت قوة الاتحاد الإفريقى (أميصوم) اليوم الأحد إطلاق عملية عسكرية جديدة ضد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم "القاعدة" فى جنوب الصومال وطرد المتمردين من المناطق الريفية.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) عن بيان أصدرته القوة الإفريقية القول "إن عملية (ممر جوبا) أطلقت - الجمعة الماضية - فى منطقتى باى وجدو جنوب العاصمة مقديشيو إلى جانب القوات الحكومية الصومالية".

وأكد البيان أن العملية العسكرية ستتضمن تحرير كافة المناطق التى يسيطر عليها مسلحو حركة شباب، وستعيد الأمن والسلام إلى البلاد.

وكانت حركة الشباب قد استهدفت - الشهر الماضى - قاعدة للقوة الإفريقية ؛ وأسفر ذلك عن مقتل عشرات الجنود البورونديين فى واحدة من أكثر الهجمات دموية منذ انتشار القوة فى الصومال قبل 8 سنوات.
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